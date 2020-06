DIRETTA - Calciomercato Lazio, incontro in corso per Kumbulla: si ragiona sulle contropartite - VIDEO

[PREMI F5 PER AGGIORNARE]

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Iniziato da circa due ore il meeting tra Lazio e Verona per Marash Kumbulla. Si cerca di trovare l'intesa tra i club, dopo che il giocatore ha dato la sua preferenza alla destinazione romana. Sul tavolo delle trattative soprattutto le contropartite tecniche: i nomi che al momento vengono discussi e che sembrano essere i preferiti dall'Hellas sono quelli di Sofian Kiyine e Fabio Maistro, entrambi di proprietà laziale e in prestito alla Salernitana dove hanno fatto molto bene, tanto che Maistro era anche riuscito a conquistare la Nazionale Under 21. Giocatori, Kiyine e Maistro, su cui la Lazio punta molto e che quindi non vorrebbe svendere: il nodo quindi è quello che riguarda la valutazione di questi due calciatori che deve andare a completare la parte cash che si aggira sui 18 milioni più bonus.

Ore decisive per il passaggio di Kumbulla dal Verona alla Lazio. Il presidente dell'Hellas, Maurizio Setti, è venuto personalmente a Roma per trattare con Lotito. In questi minuti la delegazione scaligera, composta dal patron e dal ds D'Amico, è entrata a Villa San Sebastiano (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Presente all'incontro anche il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare. Si starebbero perfezionando i dettagli dell'affare.

Pubblicato il 25/6 alle 17.15