Materazzi: "Lazio, nessun dramma. Il campionato è ancora lungo"

L'ex allenatore della Lazio, Giuseppe Materazzi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della sconfitta dei biancocelesti contro l'Atalanta: "Purtroppo poteva capitare, soprattutto dopo questa interruzione. E' come ricominciare daccapo e finché non giochi non hai risposte precise. La Lazio stava andando forte, poi ha pagato gli infortuni. Adesso potranno nascere delle polemiche ma l'importante è stare calmi, c'è possibilità di recuperare. L'importante è che questo ko non pesi a livello psicologico. Bisogna anche dire che con questa Atalanta è dura per tutti, ha qualità e così come era temibile prima lo è ancor di più adesso. La Lazio forse aveva nelle gambe 30-40 minuti, ha pagato questo periodo di inattività".

PANCHINA CORTA: "Sì ma il problema è che poi quando subisci un rimonta da due a zero ne risenti anche a livello psicologico, ti vengono a mancare le forze ed è complicato ribattere colpo su colpo. Ma ripeto non facciamo drammi, il campionato resta ottimo ed è ancor lungo. Strakosha? Credo che la posizione di partenza con le spalle al secondo palo lo abbia penalizzato".