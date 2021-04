Lazio, l'Eintracht Francoforte corteggia Tare: ecco lo scenario

La Lazio continuerà con Igli Tare. Non ci sono mai stati grossi dubbi, nonostante le richieste provenienti dall'estero per il direttore sportivo biancoceleste. Secondo quanto riferisce Max Bielefeld, noto giornalista di Sky Germania, l'Eintracht Francoforte ha bussato con insistenza alla porta di Tare per convincerlo ad accettare il posto di ds del club. L'Eintracht, infatti, a fine stagione saluterà il suo direttore, Fredi Bobic, dovendo così trovare un nuovo profilo che possa presidere alla costruzione della squadra. Tare - secondo i media tedeschi - era considerato l'uomo giusto: per la sua capacità di creare valore spendendo cifre contenute, ma anche per la grande conoscenza della Bundesliga e della lingua tedesca. Il ds laziale, però, ha respinto il corteggiamento dell'Eintracht e - a meno di clamorosi colpi di scena - proseguirà la sua avventura a Roma.