Lazio, l'elogio della Uefa a Caicedo: "Segna sempre lui" - VIDEO

Non sono passate inosservate le tante reti segnate da Felipe Caicedo nei finali di partita. Anche la Uefa infatti ha voluto sottolineare il feeling dell'attaccante della Lazio con il gol, l'ultimo dei quali in competizioni europee segnato contro lo Zenit in Champions League. Sul profilo Twitter della Uefa è stato pubblicato proprio il gol in questione ed è stato chiesto di descrivere l'ecuadoregno con una emoji: "Segna sempre Caicedo. Descrivi l'attaccante della Lazio con una emoji".

