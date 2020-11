Lazio, Diaconale: "Attacchi mediatici non mettono il club in difficoltà. Tifosi saranno ancor più compatti"

Arturo Diaconale, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un messaggio rivolto a tutti i tifosi biancocelesti. Il portavoce della Lazio, in giorni di caos intorno alla vicenda dei tamponi per il Covid-19, ha spiegato: "Cari tifosi della Lazio, come è noto, una grave questione personale mi impedisce in questi giorni di rappresentare una presenza fisica maggiore di fronte alle vicende interne ed esterne alla S.S. Lazio. E di fronte agli attacchi mediatici che stanno cercando, senza riuscirci, di mettere in difficoltà la società. La nostra squadra ha raggiunto dopo molti anni la Champions League, nella quale sta difendendo con successo l’Italia in campo europeo, e non ha perso la voglia né la possibilità di ambire allo scudetto. Sono certo che gli ultimi avvenimenti avranno l’effetto di compattare ulteriormente intorno alla Lazio la sua impareggiabile tifoseria, verso la quale confermo il mio immutato impegno, compatibilmente con le mie condizioni di salute".

Pubblicato l'11/11

