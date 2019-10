Lazio, l'ex Ciani si ritira dal calcio: "La cosa più difficile, ora andiamo avanti"

Lascia il calcio l'ex difensore della Lazio, Michael Ciani. Il gigantesco centrale francese ha rilasciato una breve dichiarazione sabato scorso per ufficializzare la decisione: "È finita, questo è certo. Questa è stata la mia ultima sfida a Los Angeles. Ora andiamo avanti. Penso che la cosa più difficile per un atleta di alto livello non sia scegliere la fine, ma quando farlo". Ciani lascia dopo 414 partite fra i professionisti, con 26 reti e 3 assist all'attivo. Con la maglia della prima squadra della capitale giocò tre stagioni fra il 2012 e il 2015 prima di passare allo Sporting Lisbona. Per lui, all'ombra del Colosseo, 72 gare e 2 gol, di cui uno fondamentale nella grande cavalcata verso la vittoria della Coppa Italia 2013 contro il Siena agli ottavi di finale.