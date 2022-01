Lazio | L'ex Gascoigne vede la sua società fallire: il comunicato sulla Gazza8 Ltd

La società dell'ex Lazio, Paul Gascoigne, è vicina al fallimento. Un'avventura durata quasi 3 anni che sembra giunta al termine quella della Gazza8 Limited. Fondata nel 2019 per incanalare le entrate derivanti da apparizioni televisive, documentari e un film pianificato sulla sua vita, non ha presentato il proprio bilancio alla data pattuita. Con un comunicato ufficiale il Registro Ufficiale delle Imprese Britannico ha avvertito Gazza dell'epilogo dietro l'angolo: “Il Registro delle Imprese comunica che, salvo prova contraria, la società sarà cancellata dall'albo e sciolta non prima di due mesi dalla data sopra indicata (4/01/2022). Al momento dello scioglimento della società, tutte le proprietà e i diritti conferiti o detenuti in amministrazione fiduciaria per la società sono considerati vacanti e apparterranno alla Corona".