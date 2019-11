Lazio, l'ex Gregucci: "5 eccellenze per puntare al top. E su Miranchuk...

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex giocatore della Lazio, Angelo Adamo Gregucci, ha commentato la gara di domani che i biancocelesti di mister Inzaghi dovranno affrontare contro il Sassuolo, buttando un occhio anche al calciomercato: con il russo Miranchuk della Lokomotiv Mosca finito sui taccuini del ds Tare. A tal proposito, Gregucci ne ha parlato così: "Lazio già fuori dall'Euruopa League? Non fasciamoci la testa prima di rompercela. La Lazio ancora non è eliminata dall'Europa League, dobbiamo ancora giocare, anche perché il destino non dipende solo da noi. Per quanto riguarda il campionato, la Lazio ha 5 elementi di qualità che sono davvero al top: Acerbi è un'eccellenza, Milinkovic-Savic è un'eccellenza, Correa è un'eccellenza, Luis Alberto è un'eccellenza e Immobile è un'eccellenza. La Lazio ha dei giocatori che hanno un indirizzo ben preciso: quando arrivano negli ultimi trenta metri hanno tanti modi per poter fare gol. Luis Alberto nella pulizia tecnica in questo momento è disumano. Ci vuole un po' di continuità per poter arrivare a questo benedetto quarto posto, ma Simone (Inzaghi, ndr) è stato bravissimo a costruire tutto questo. Lucas Leiva è un'altra eccellenza, anche se dalla sua non ha più la carta d'identità. La Lazio può far risultato contro chiunque".

SASSUOLO - LAZIO - "A Sassuolo le difficoltà saranno più che altro di carattere morale: il presidente è venuto a mancare circa un mese fa, la moglie lo ha seguito a breve distanza. Non è una partita facile, ma la Lazio ha in testa la gara che dovrà fare. Da questo punto di vista la Lazio è favorita".

CAPITOLO MIRANCHUK - "Miranchuk? Sicuramente tra i profili dei calciatori russi - così come il fratello - è il più forte. In Russia non c'è tantissimo a livello di qualità, però sì, di lui parlerei bene. Non so sotto il profilo del comportamento che giocatore sia, sicuramente ci sarà da pagare un po' di dazio a livello di cultura. È un trequartista molto bravo, alla Luis Alberto o alla Correa per intenderci".

