Lazio | L'ex Luis Jimenez dice basta: l'addio al calcio del Mago

© foto di Alberto Fornasari

Il Mago Jimenez si ritira. Il calciatore, con un passato anche nella Lazio, ne ha parlato ai microfoni del quotidiano "La Tercera". Per lui, in biancoceleste, 16 partite condite da due gol fra il gennaio e il giugno del 2007. Jimenez ha dichiarato: "Mi ritiro a fine anno. Ci pensavo da tempo. Ho sempre detto che mi piace essere un giocatore che dà il suo contributo, ma l'anno scorso l'ho concluso piuttosto male, con gravi infortuni. Ho saltato gli ultimi due mesi di campionato a causa della pubalgia, che è un qualcosa che ti lascia sempre nell'incetezza. Non c'è una data di ritorno. È un brutto termine usare l'età per dire se uno è vecchio o giovane. Ho sempre detto che chi gioca bene dovrebbe stare in campo. Si dice che il calcio sia più fisico. E si dice che chi non segna non gioca. Chi segna è il migliore. E no. Io vedo il calcio in modo diverso. Rimpianti? Mi sarebbe piaciuto giocare in Spagna. Il resto è stato tutto bellissimo. Sono contento di quello che ho fatto".