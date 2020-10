Lazio, l'ex Pedro Neto porta in tribunale lo Sporting Braga per un bonus non pagato

Prima di passare alla Lazio, Pedro Neto ha vestito la maglia dello Sporting Braga per 5 anni. Verso la fine della sua permanenza nella squadra portoghese, il giovane attaccante aveva raggiunto un accordo con la società per il pagamento di un bonus da €1mln lordi se fosse stato ceduto entro l'agosto del 2017. Proprio in quel periodo è avvenuto il suo passaggio in prestito alla prima squadra della Capitale. Qualora poi il giocatore sarebbe tornato, la stagione successiva, in biancorosso, avrebbe percepito un supplemento di €200.000. Siccome Pedro Neto non si è trasferito a titolo definitivo in un altro club, il Braga ha deciso di pagare il bonus e, dato che nella stagione 2017/18 ha sempre indossato la maglia biancoceleste, non ha ricevuto nemmeno i €200.000 ulteriori. Come riporta Maisfutebol, il calciatore ha deciso di avanzare la causa e presentare la questione in tribunale, pretendendo il risarcimento.

