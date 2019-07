Lazio, l'ex Romulo si stringe attorno a Mihajlovic: il messaggio social - FOTO

Prima la mancata presenza in ritiro con il suo Bologna "causa" un attacco influenzale, poi però la notizia è di quelle che spiazzano: Sinisa Mihajlovic dovrà sottoporsi a una terapia d'urto. Ancora ignota la vera causa del male che ha colpito l'ex difensore della Lazio. Per il momento sull'accaduto verte la massima riservatezza. La questione è delicata. Nel frattempo c'è chi non vuole far mancare il proprio pensiero a Sinisa. È il caso di Romulo, che non dimentica quanto di buono fatto da mister Mihajlovic per lui: "Mi hai dato tanto quando arrivai in Italia, mister. Adesso il minimo che possa fare è pregare Dio che tu possa tornare al più presto a fare quello che ti piace. Sono con te e so che vincerai anche questa sfida, mio mister!" - il messaggio affidato ai social da parte dell'ex Lazio. Siamo sicuri che tutto il mondo del calcio si stringerà forte attorno a Sinisa, combattente vero difficilmente affondabile. Forza Sinisa!

