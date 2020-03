Lazio, l'ex Stankovic contro il Covid-19: donato materiale medico in Serbia

Un piccolo gesto può fare tutta la differenza del mondo. L'emergenza Coronavirus sta tenendo tutti sotto scacco. C'è bisogno di aiuto, ognuno a suo modo. Come nel caso di Dejan Stankovic, che in Serbia ha donato respiratori e altro materiale medico alle autorità sanitarie. L'ex centrocampista della Lazio, attuale tecnico della Stella Rossa Belgrado, si sta battendo in prima linea per combattere la pandemia: "È solo l'inizio di un'iniziativa da parte di persone di buona volontà. È dovere di ognuno di noi, per chi può, di aiutare chi ha bisogno in questo difficile momento. Non è importante il quanto, ogni contributo può salvare una vita" - le sue parole riportate da Sport Mediaset.

