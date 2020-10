Lazio, l'Halloween della fidanzata di Hoedt: Emma come Wonder Woman - FT

Non solo Desiré Cordero. Anche Emma Heesters, la fidanzata di Wesley Hoedt, ha sfoggiato sui social il costume scelto per Halloween. La cantante, legata al difensore della Lazio, ha pubblicato su Instagram delle immagini che la ritraggono in versione Wonder Woman. Non potrà festeggiare insieme alla sua dolce metà, impegnata nel match di domani contro il Torino, ma Emma ha voluto comunque vestire i panni dell'eroina più famosa.

