FORMELLO - Lazio, quanti ritorni: Pereira e Muriqi dall'inizio. E Ciro...

FORMELLO - Quanti recuperi, un sorriso dopo l’altro. I calciatori entrano in campo, sono molti di più rispetto al gruppetto ristretto visto per tutta la settimana e che ha affrontato il Bruges in Champions. Si rivedono Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Armini, Cataldi, Leiva, Fares e soprattutto Immobile. Simone Inzaghi per la sfida di domani con il Torino dovrà rinunciare “soltanto” a Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Escalante e Luis Alberto. Potrebbero essere loro i calciatori risultati positivi ai tamponi effettuati ieri e oggi a Formello (alla presenza della Procura Federale della Figc). La Lazio nel comunicato non ha specificato il numero in questione.

RITORNI. Tornando alla rifinitura, tutti i giocatori hanno svolto regolarmente il riscaldamento e le prove tattiche. Gli unici a non prendere parte alle esercitazioni sono stati Radu (per ora fuori dalla lista per il campionato, sta rientrando da una lesione muscolare) e Marusic. Per loro lavoro a parte: il montenegrino non è al meglio, al massimo andrà in panchina. Ecco perché Inzaghi ha testato Akpa Akpro come esterno di centrocampo: provato il 3-4-2-1 con l’ex Salernitana sulla fascia destra e Fares largo dalla parte opposta. Immobile è partito con le “riserve”, salvo poi dare il cambio in corsa a Muriqi.

PROVE. Il kosovaro dovrebbe esordire dal primo minuto. Sarà scortato da due trequartisti, Pereira e Correa, con il primo pronto ad abbassarsi a fare la mezzala in caso di necessità. Le prove, però, hanno svelato una leggera modifica rispetto al consolidato 3-5-2. Questa la formazione schierata alla vigilia: Reina tra i pali, Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi in difesa, Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo e Fares a centrocampo, la coppia Pereira-Correa dietro a Muriqi. Immobile, dopo una settimana di stop, sarà sganciato nella ripresa, così come Leiva e Patric, che si è mosso anche come esterno destro alternandosi ad Akpa Akpro. Aggregati i baby Furlanetto (portiere), Franco (difensore centrale), Ndrecka (terzino sinistro), Novella (terzino destro), Czyz (centrocampista) e Moro (attaccante). Si sentiranno meno soli in panchina con tutti i big tornati al loro fianco…

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa-Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa; Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Franco, Patric, Armini, Ndrecka, Novella, Cataldi, Leiva, Marusic, Caicedo, Moro, Immobile. All. Inzaghi.