Lazio, lady Correa incanta in versione Joker: "L'anno migliore per impazzire" - FT

Nonostante la complicata situazione legata al Covid-19, Desiré Cordero non si è arresa e ha sfoggiato sui social un particolarissimo costume per festeggiare Halloween. La fidanzata del 'Tucu' Correa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto che la ritraggono in versione Joker. Capelli verdi, giacca e pantalone viola, un trucco curato nei minimi dettagli. Et voilà, la spagnola è pronta per la festa più spaventosa dell'anno. Per la gioia dei suoi followers.

