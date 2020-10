Lazio in partenza per Torino: si rivedono Leiva, Immobile, Luiz Felipe e Strakosha - VD

Alle 15 di domani arriverà il fischio d'inizio della gara di Serie A tra Torino e Lazio. Dopo la rifinitura andata in scena in quel di Formello, la squadra di Simone Inzaghi è ora a Fiumicino per imbarcarsi sull'aereo che la porterà direttamente in Piemonte. Sui social, il club ha pubblicato dei video che ritraggono alcuni componenti del gruppo in partenza. In particolare, si rivedono Leiva, Immobile, Luiz Felipe e Strakosha, tutti assenti nella trasferta di Bruges.

