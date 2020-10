Inter, Skriniar negativo al Covid-19: nel mirino la gara contro il Real Madrid

Buone notizie per l'Inter e per Skriniar. Il centrale slovacco è risultato finalmente negativo al Covid-19 e può tornare a disposizione di Antonio Conte. L'obiettivo è quello di far parte della spedizione nerazzurra di martedì contro il Real Madrid. Non ci sarà ovviamente nella sfida di oggi contro il Parma, ma la priorità dell'allenatore era quella di ritrovare un difensore come lui soprattutto in Champions League. Skriniar era positivo al Covid dall'8 ottobre scorso: ha trascorso quasi un mese in isolamento in Slovacchia e solamente ora è pronto a riprendere posto nello scacchiere dell'Inter.

