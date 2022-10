Lazio, l'idea in più di Sarri senza Immobile: sorpresa nel tridente di oggi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Per ora una singola prova, dettata dall'esigenza di arrivare a 6 calciatori per completare i due reparti offensivi in allenamento. Chissà che non possa diventare un'idea per le partite del tour de force in corso. Si studiano le soluzioni senza la possibità di contare sui gol di Immobile, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Sarri, mentre pensa a chi affidare il ruolo di falso nueve a Bergamo, ha intanto testato Lazzari come esterno del tridente d'attacco. L'ex Spal nel pomeriggio si è mosso alto sulla destra completando il reparto con Felipe Anderson (al centro) e Pedro (a sinistra). Mancano 7 partite alla sosta di metà novembre (poi arrivederci a gennaio), Lazzari potrebbe pure entrare nelle rotazioni offensive con l'inserimento in difesa di Hysaj, pronto nell'eventualità a coprirgli le spalle. Al momento è una singola prova senza sbocco sull'Atalanta. Da qui allo stop per il Mondiale può diventare una soluzione in più.