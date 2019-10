Lazio, l'inverno sta arrivando. E a Formello ecco il pallone giallo...

L'inverno sta arrivando. E con lui anche i palloni gialli, quelli che verranno utilizzati in Serie A dalle prossime partite. A Formello, stamattina, la squadra di Simone Inzaghi ha cambiato l'attrezzo di lavoro per la seduta di ripresa, scattata alle 11 in punto. Al momento, vista la corsetta di scarico post-Torino dei titolari di ieri sera, è stato utilizzato soltanto dai calciatori non impiegati contro i granata. Si chiama Nike Merlin e verrà utilizzato da fine ottobre, appunto, a marzo 2020. Il bianco della versione estiva sarà sostituita con il giallo e una nuova grafica blu-arancione.