Lazio, la carica della Curva Nord: “Sabato tutti a Ponte Milvio”

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione. Per la Lazio ci sarà ancora da attendere anche se la squadra di Inzaghi proprio sabato disputerà all'Olimpico un'amichevole contro il Benevento. A porte chiuse ovviamente anche se non mancherà il sostegno della Curva Nord: "Dopo un post lockdown non certo esaltante dal punto di vista dei risultati, si riparte. Una nuova stagione ci aspetta e la vogliamo vivere da protagonisti. Non sugli spalti, perché non ci piegheremo certo a misure restrittive, mascherine e distanziamenti sociali. Siamo ultras e non snatureremo il nostro modo di essere e di ragionare. Ma a Ponte Milvio, zona nostra, si. Sempre. Saremo lì a presenziare ad ogni partita della nostra Lazio, di campionato e di Champions League. E saremo lì anche sabato, dalle 15:00, per l'amichevole contro il Benevento alle 18:00. Fino a quando ci saranno i protocolli Covid non entreremo ma faremo sempre sentire la nostra presenza. Si comincia già da sabato, ore 15:00, Ponte Milvio. Presenza! Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro. Ultras Lazio", questo il comunicato del cuore del tifo biancoceleste.

Pubblicato il 18/09 ore 00:30