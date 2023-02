Lazio, la carica di Immobile: "Mai mollare!" - FOTO

L'emblema di chi non molla mai. Ciro Immobile sta vivendo una stagione travagliata a causa degli infortuni che non gli permettono di essere al 100%. Mai però l'attaccante si è tirato indietro e anche nella difficile gara di ieri contro il Verona ha dato il suo contributo fino all'ultimo secondo in cui è stato in campo. Un pareggio che frena ancora la squadra di Sarri ma che bisogna mettersi subito alle spalle in vista del big match di sabato contro l'Atalanta. La grinta arriva direttamente dal capitano che su Instagram ha così scritto: "Forza Lazio…mai mollare!".