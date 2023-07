Lazio, la cessione di Milinkovic sarebbe la quarta più remunerativa: la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

Milinkovic-Savic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il club ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile per il giocatore, 20 milioni a stagione per tre anni, e per la Lazio che dalla cessione del Sergente intascherebbe 42 milioni di euro.

Come riportato da il Corriere della Sera quella del serbo sarebbe la quarta cessione più remunerativa della storia del club dopo quella di Vieri (all’Inter nel 1999 per l’equivalente di 46,48 milioni di euro), Nedved (45 milioni) e Veron (43 milioni).