Lazio, la classifica a confronto: stagione in positivo, ma niente Europa

Si è conclusa la Serie A 2024/25. I verdetti sono ufficiali, tra picchi incredibili e cali impronosticabili. Il Napoli vince il campoionato dopo il decimo posto della scorsa stagione realizzando 29 punti in più; mentre il Milan è fuori dall'Europa con 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. La Lazio fa 4 punti in più, ma anch'essa rimarrà fuori dalle competizioni europee. Sicuramente nessuno ha fatto peggio del Monza, retrocesso da ultima in classifica realizzando 27 punti in meno rispetto alla stagione 2023/24. Ecco di seguito la classifica attuale a confronto con quella della scorsa stagione:

Napoli 82 (+29 punti rispetto alla Serie A 2023/24)

Inter 81 (-13)

Atalanta 74 (+5)

Juventus 70 (-1)

Roma 69 (+6)

Fiorentina 65 (+5)

Lazio 65 (+4)

Milan 63 (-12)

Bologna 62 (-6)

Como 49 (in Serie B)

Torino 44 (-9)

Udinese 44 (+7)

Genoa 43 (-6)

Hellas Verona 37 (-1)

Cagliari 36 (=)

Parma 36 (in Serie B)

Lecce 34 (-4)

Empoli 31 (-5)

Venezia 29 (in Serie B)

Monza 18 (-27)