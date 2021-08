Lazio, la Curva Nord: "Giovedì al Flaminio sarà una festa per tutti"

Il 2 settembre i tifosi della Lazio si riuniranno sotto la Curva dello stadio Flaminio. Durante il ritiro di Auronzo di Cadore il patron Lotito ha infatti espresso la voglia della Lazio di tornare in quella che è stata per anni la casa dei biancocelesti. La Curva Nord, tramite il suo profilo ufficile, ha voluto fare alcune precisazioni in merito con un comunicato: "Ci teniamo a precisare che la manifestazione del 2 settembre allo stadio Flaminio è stata organizzata dai tifosi della Lazio e non ci sarà alcun tipo di problema, garantiamo che sarà totalmente pacifica e non accetteremo quindi provocatori o provocazioni che possano evitare di portare a buon fine la manifestazione. Invitiamo quindi ogni tifoso della Lazio a partecipare in totale serenità, sarà una festa per tutti noi. Ci troveremo lì per fare unicamente il bene della Lazio, ovvero farla tornare a casa sua, al Flaminio", firmato Ultras Lazio.

