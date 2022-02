Lazio, la gente chiama e la squadra risponde: l’azione pazzesca con il Bologna - VIDEO

Il terzo gol della Lazio contro il Bologna è un vero e proprio capolavoro. Sia sotto l'aspetto tattico che sotto quello dell'atmosfera. In un Olimpico che è tornato a riempirsi dopo le nuove restrizioni di Covid, la squadra di Sarri ha dato spettacolo. Dagli spalti si alza il coro "Lazio, Lazio, Lazio" tra Curva Nord e Tribuna Tevere. I biancocelesti in campo raccolgono l'adrenalina e la trasformano in oro. Lunga serie di passaggi in fase di costruzione, poi doppio scambio poetico tra Luis Alberto e Pedro con il numero 10 che innesca Lazzari. Il cross del terzino ex Spal pesca Zaccagni tutto solo a centro area. L'arciere non deve far altro che depositare il pallone in rete e andare a festeggiare sotto la Nord. Freccia scoccata e terzo gol rifilato al Bologna per una Lazio praticamente perfetta. La società capitolina ha ricordato la splendida azione con un post sui social: "La gente laziale chiama, la Lazio risponde così".