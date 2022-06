Lazio, la Juventus a Torino prima del Mondiale: la combinazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serie A 2022-23 sarà caratterizzata da una lunga sosta per consentire lo svolgimento del Mondiale in Qatar. L'ultima giornata del 2022 si disputerà nel fine settimana del 12-13 novembre, la prima del 2023 nel turno infrasettimanale del 4 gennaio. Prima della rassegna iridata la Lazio farà visita alla Juventus a Torino. Nella scorsa stagione la partita dell'Allianz Stadium (2-2 alla penultima) fu quella che regalò alla squadra di Maurizio Sarri la matematica qualificazione all'Europa League grazie al pareggio in extremis di Sergej Milinkovic. Dopo la pausa di quasi due mesi il cammino ripartirà da Lecce.