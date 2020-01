Lazio, la Serie A incorona i ragazzi di Inzaghi: "Inarrestabili"

La Lazio non si ferma più. Decima vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi che batte il Napoli all'Olimpico, accorcia sull'Inter e allunga sull'Atalanta. Un momento d'oro per le aquile che continuano a sognare e non hanno voglia di fermarsi. Anche la Serie A ha applaudito le imprese di Lulic e compagni con un post su Instagram: "Inarrestabili. Dieci partite: 30 punti". Un sogno per tutti i sostenitori biancocelesti che non vogliono smettere di sognare.

