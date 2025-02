Lazio, la situazione degli esuberi: ne sono rimasti due

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è finalmente conclusa anche questa finestra invernale di calciomercato, con la Lazio che ha chiuso con tre innesti e tre cessioni. Dentro Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard, fuori Gonzalez, Castrovilli e Akpa Akpro. C'è mancato poco per cedere anche Basic, ma alla fine la trattativa con il Sassuolo non è andata in porto. Il croato ha un contratto con la Lazio fino al 2026 e nel mese appena trascorso sembrava potesse tornare in patria, all'Hajduk Spalato di Gattuso: il club però non avrebbe coperto l'intero ingaggio e dunque l'operazione è saltata. Poi ci sono stati i tentativi di Cremonese prima e Sassuolo poi, con la prima destinazione che non era gradita al calciatore e la seconda trattativa non andata a buon fine per un mancato accordo sull'ingaggio. Diverso il capitolo di André Anderson. Per il brasiliano non ci sono state operazioni in ballo o tentativi di trasferimento, ma ultimamente ha giocato nella Primavera per sopperire alle assenze di Bordon e Milani.