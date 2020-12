Lazio, la società ricorda Pulici: "Per sempre con noi" - VIDEO

Sono passati due anni dal 16 dicembre del 2018, giorno in cui ci lasciava il grande Felice Pulici. Tutto il mondo biancoceleste lo ricorda con affetto per quello scudetto del 1974 e per quanto negli anni ha dato alla causa dei capitolini. Giocatore, allenatore del settore giovanile, dirigente, per una vita dedicata a questi colori. Anche la società lo ha voluto ricordare con un video e una bellissima frase: "Maglia nera, numero uno sulle spalle. Senza guanti come nel calcio di un tempo. Felice Pulici per sempre con noi".

