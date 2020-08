Lazio, la soddisfazione di Djavan Anderson: “Grazie di cuore a tutti voi”

È arrivato il ringraziamento via social di Djavan Anderson che si è detto molto felice per la stagione appena conclusa. Dall’esordio con la Cremonese alla partita con la Juve, il brasiliano ha ripercorso tutte le tappe di quest’anno tramite un post su Instagram. Questa la descrizione: “Un anno indimenticabile, inziando da fuori rossa, giocando con la primavera a l’esordio contro la Cremonense per la Coppa Italia. Lo stop di 3 mesi chiuso a casa per ripartire ancora piu forte e l’esordio contro la Fiorentina in serie A. Continuare a lavorare tanto per fare qualche altra partita e alla fine giocare titolare contro la Juve a Torino. Una parola: Grazie, ma non solo a miei compagni e ai miei affetti. Grazie di cuore a tutti voi”.