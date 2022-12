Lazio, la sosta rende nostalgici: la società ricorda la vittoria nel derby - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono passati 23 giorni dall'ultima partita della Lazio. Il Mondiale in Qatar ha interrotto i campionati nazionali fino al 2023. La ripresa ci sarà a gennaio e i biancocelesti riprenderanno il cammino verso un posto in Champions League da Lecce. Questa sosta ha reso tifosi e società nostalgici del campo. In attesa del restart la Lazio ha ricordato con un video sui canali social ufficiali la vittoria nel derby con la Roma, avvenuta esattamente un mese fa. Il 6 novembre Sarri e i suoi ragazzi vinsero la stracittadina battendo di misura i cugini con la rete di Felipe Anderson.