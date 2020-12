Lazio, la top 5 marcatori del 2020: dominio Immobile, segue Caicedo

Il 2020 sta volgendo al termine ed è il momento di tirare le somme per quanto riguarda La Lazio. Chi sono i 5 calciatori biancocelesti ad aver segnato più gol in tutte le competizioni quest'anno? Ovviamente, comanda la classifica Ciro Immobile, autore di ben 34 gol e vincitore della Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski. Il bomber campano stacca Caicedo, secondo in classifica, di 25 lunghezze. Seguono infine Milinkovic, Correa e Luis Alberto.

LA TOP 5

34 Immobile

9 Caicedo

7 Milinkovic

6 Luis Alberto

6 Correa