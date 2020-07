Lazio, la UEFA incensa Immobile: ora è pronto per la Champions - FOTO

Con la vittoria di ieri sul Cagliari, la Lazio si è (quasi) assicurata un posto nella prossima Champions League. Ciro Immobile è tornato da solo in testa alla classifica marcatori della Serie A firmando il decisivo gol del sorpasso, sui sardi e su CR7. Anche la UEFA, tramite il profilo Twitter ufficiale della Champions, ha voluto incensare l'attaccante napoletano, rimarcando i suoi numeri eccezionali.

Ciro Immobile has 34 goals in 41 games for Lazio this season #UCL | @OfficialSSLazio | @ciroimmobile pic.twitter.com/H0lZTaEZYe