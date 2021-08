Lazio, la Uefa tiene d'occhio Luka Romero per la prossima stagione - FOTO

Ha solo sedici anni. Luka Romero è uno dei volti nuovi della Lazio e ha già fatto vedere in parte di che pasta è fatto in questo primo mese di ritiro. Ha incantano con alcune giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore e si è messo in mostra in barba alla sua giovanissima età. Il gioiellino biancoceleste ha incuriosito più di qualcuno e anche la Uefa si interroga su quello che potrà fare in questa stagione: "Uno da tenere d'occhio in questa stagione? Luka Romero, 16 anni, centrocampista offensivo della Lazio" questo il post pubblicato sulla pagina Twitter dell'Europa League.

One to watch this season? 🧐



Lazio's 16-year-old attacking midfielder Luka Romero #UEL pic.twitter.com/dXmHfYoDVf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2021

