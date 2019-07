Lazio, Lacchè: "Ecco il programma di Auronzo. Altra amichevole da definere"

Qualcuno per le ferie estive dovrà aspettare ancora un po', qualcun altro invece le ha già finite. La Lazio è pronta a tornare in campo per preparare la nuova stagione calcistica. Oggi sono scattate le prime visite mediche, poi il 12 si partirà alla volta di Auronzo di Cadore. Per illustrare quelle che saranno le tappe del ritiro biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gianni Lacchè, amministratore unico di Media Sport Eventi, nonchè organizzatore del ritiro della Lazio: "Cercare di inserire novità diventa sempre più complesso dopo tanti anni. Posso dire però che stiamo definendo un'ulteriore partita amichevole. Contro quale squadra? Meglio definire prima l'accordo e poi lo diremo".

IL PROGRAMMA AD AURONZO: "Le amichevoli saranno quelle tradizionale. La prima domenica giocheremo contro la squadra locale (l'Auronzo ndr), poi giocheremo mercoledì 17 contro una selezione del Cadore, poi il 21 ci sarà Lazio - Triestina che sarà una buona occasione per fare festa tutti insieme, anche in virtù del gemellaggio tra le due tifoserie. Il 24 giocheremo contro la Virtus Entella e infine il 27 ci sarà l'ultima amichevole che annunceremo a breve. Oltre al programma delle amichevoli, ricordo anche altri appuntamenti importanti: la notte biancoceleste, la presentazione della Lazio in Comune e poi la presentazione finale che - se il tempo lo permetterà - verrà fatta in piazza Santa Giustina".

