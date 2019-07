Calciomercato Lazio, Petagna può lasciare la SPAL. Quanta concorrenza...

Dopo la strepitosa stagione disputata a Ferrara, condita da 17 gol, la SPAL non ha avuto dubbi nel riscattare il cartellino di Andrea Petagna dall'Atalanta. Ma il destino del calciatore non è affatto scontato. Petagna potrebbe lasciare l'Emilia in estate: ci sono tante squadre di Serie A interessate all'attaccante classe '95. Tra queste, non è una novità, c'è anche la Lazio: Simone Inzaghi avrebbe indicato proprio il suo nome per potenziare il reparto offensivo. Sull'attaccante però la concorrenza è alta: Roma, Torino e Fiorentina hanno bussato alla porta della SPAL per chiedere informazioni. Non solo in Italia, anche Siviglia e Leicester hanno apprezzato le prestazioni di Petagna e hanno sondato il terreno. Insomma la concorrenza è assai elevata, ma i buoni rapporti tra la dirigenza laziale e quella ferrarese, potrebbero favorire un'eventuale trattativa.

