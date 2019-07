Calciomercato Lazio, per Milinkovic ancora nulla di concreto: Kezman atteso a Roma

Prosegue l'estate biancoceleste di Sergej Milinkovic-Savic e non sembra, ora come ora, vicina a finire. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, domani è previsto il raduno della Lazio, poi le visite mediche e la partenza per Auronzo di Cadore, ma nulla in questo momento fa immaginare la possibile assenza del serbo da questi appuntamenti. A Roma è atteso il suo agente Kezman, dovrà parlare con Tare e Lotito, ma ancora non sembra ci sia nulla di concreto. Il ds della Lazio ha negato incontri con il Manchester United nel suo viaggio londinese, eppure qualcosa potrebbe muoversi rispondendo al mercato dei top player europei. Ad esempio, in Spagna si parla di un'operazione da 170 milioni di euro per portare Pogba al Real Madrid, con il Manchester United che avrebbe individuato in Milinkovic il sostituto dell'ex juventino. Lotito continua a valutare molto il suo gioiello, soprattutto se davvero Pogba dovesse partire per una cifra astronomica: il patron biancoceleste infatti non ritiene Milinkovic inferiore al francese, nella valutazione di mercato di Sergej si continua a dover partire da una base di trattativa di 100-120 milioni di euro. Finora non si è ancora mosso nulla e il centrocampista della Lazio si radunerà regolarmente con i compagni, chissà che Kezman non porti qualche notizia diversa.

