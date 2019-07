Lazio, le nuove maglie verranno presentate in Campidoglio

C'è attesa e voglia di scoprire quali saranno le maglie che verranno indossate dai giocatori della Lazio la prossima stagione. Le foto circolate sul web e riportate qualche giorno fa, dovrebbero corrispondere a realtà. La certezza però, ci sarà soltanto il giorno della presentazione. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa dovrebbe essere in programma per il 10 luglio, presso la sede del Campidoglio, dove la Lazio verrà ricevuta dalla Sindaca Raggi e premiata per la vittoria della Coppa Italia.



