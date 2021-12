Lazio, le pagelle di Sconcerti: “I voti per Pedro, Immobile e Sarri”

La Serie A è arrivata al giro di boa. Alla fine de girone d'andata, la Lazio è settima in classifica e a sette lunghezze dal quarto posto occupato dall'Atalanta. Una prima parte di stagione altalenante quella dei biancocelesti che hanno alternato grandi partite a prestazioni molto deludenti. Dopo le prime diciannove giornate, il giornalista Mario Sconcerti ha tirato le somme assegnando i suoi voti ai protagonisti del campionato. Questo il suo commento ai microfoni di TMW Radio: "Il campionato è migliore, non per qualità ma per spirito, voglia di vincere. Ha fatto bene l'Europeo per questo. Ho visto squadre che hanno dato tutto e hanno cercato di vincere. Si è vista maggior velocità. Lazio? Immobile 8 e Pedro 7, Sarri 6 per adesso".