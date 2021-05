Lazio, le storie di Euro 2020: 'The Guardian' incorona Acerbi e la sua carriera

Tra i protagonisti di Euro 2020 ci sarà anche Francesco Acerbi, alla sua prima esperienza in una grande competizione con la Nazionale. Dopo molti anni di rendimento costante con la Lazio, il difensore italiano ha meritato senza dubbio la chiamata di Mancini. 'The Guardian', noto portale inglese, ha aperto una rubrica con le migliori storie dei calciatori che faranno parte della spedizione di Euro 2020. "Francesco Acerbi: il leone che ha battuto il cancro per essere un pilastro della difesa italiana", si intitola così la storia scelta oggi dalla redazione dl sito che analizza ed esalta la carriera di Acerbi, iniziata dal Pavia, e nella quale il numero 33 biancoceleste ha dovuto superare tantissimi ostacoli compresa la terribile malattia diagnosticata nel 2013. L'ex Sassuolo si è fatto sforza e ha vinto anche questa battaglia. Dopo aver conquistato la Champions League con la maglia biancoceleste, all'età di 33 anni, Ace avrà l'occasione di mettersi in mostra davanti a tutto il mondo in occasione dei prossimi Europei.