Lazio - Lecce, colloquio tra Lotito e Inzaghi al termine del match

Tre punti pesanti per la Lazio dopo il ko di giovedì. Al termine del successo contro la squadra di Liverani, prima delle consuete interviste in zona mista, c’è stato un colloquio tra il presidente Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Chiacchierata prolungata tra i due, ma nessun tono polemico. Probabilmente, un semplice scambio di idee a qualche minuto dalla conclusione di una gara in cui i calciatori hanno dimostrato di voler continuare a lottare per i primi posti in classifica, e di avere tutte le carte in regola per farlo.

