Lazio - Lecce, il successo biancoceleste negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Brividi ed emozioni all'Olimpico, dove Lazio e Lecce danno vita a un match bellissimo. Finisce 4-2 per la squadra di Inzaghi, ma i salentini possono comunque essere soddisfatti per la prestazione e l'atteggiamento mostrato in campo. Le reti di Correa (doppietta), Immobile e Milinkovic-Savic fanno volare i capitolini, terzi in classifica insieme al Cagliari. Per gli ospiti gol di Lapadula e La Mantia, Babacar sbaglia un rigore sul punteggio di 2-1. Rivivi il successo biancoceleste con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it