Lazio, Ledesma: "Ecco come si riparte dopo la batosta Inter..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex capitano della Lazio Cristian Ledesma ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Baroni e anche sulla prossima sfida contro il Lecce che arriva dopo il pesante ko dell'Olimpico contro l'Inter: "Come si riparte dopo l’Inter? In primis si deve considerare che è stata una gara strana, soprattutto per gli infortuni e la rosa corta in panchina. Non è il momento giusto per buttare tutto per una partita storta, si riparte dalla consapevolezza che stiamo vivendo una buona stagione, compresi i primi 35 minuti con l’Inter".

LECCE - "Il Lecce nelle ultime gare ha cambiato spirito portando risultati importanti con Giampaolo in panchina. Anche per loro fare punti sarà importante, gara delicata. Il Lecce senza Gaspar paga in difesa, la Lazio deve portare tanti giocatori in area e lì può fare male. Non è ancora pienamente la squadra di Giampaolo. La Lazio non deve cambiare per superare il Lecce, utilizzare tanti cambi di posizione e aiutare tutti sotto palla".

LAZIO - "La Lazio ha una bella mentalità, non si perde mail focus del gioco. Questo è frutto del lavoro fatto in allenamento. È stato un cambio generazionale, la società ha lavorato cambiando la struttura fisica importante. Stupiti? Sì. La maggiore difficoltà per Baroni è stata arrivare dopo Sarri".

MERCATO - "Ora siamo tutti presi dall’euforia dei risultati, ma è tosta tenere fuori i giocatori. I quattro interni della Lazio funzionano, difficile trovare giocatori che migliorino in mediana. Io interverrei più un difensore centrale che un centrocampista. Ad esempio Romagnoli è uno che ogni tanto si firma, io opererei lì".

CASTROVILLI - "Castrovilli chiede spazio per giocare? Se fosse così giusto lasciarlo andare ma poi servirebbe un sostituto. Lazio da primi posti? Difficile sbilanciarsi, è ancora presto per dire se la Lazio possa restare in alto. Se la squadra manterrà lo stesso rendimento, senza cambiare il percorso utilizzato fino ad ora credo che possa restare nelle parti alte della classifica".