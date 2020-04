Lazio, Leiva di nuovo in campo... per allenare il figlio - VD

Dopo la seduta d'allenamento di venerdì, Lucas e Pedro Leiva sono tornati in campo. Il video del papà, condiviso con i propri followers di Instagram, testimonia il momento. Al pari di tutti gli italiani, anche il brasiliano della Lazio sta trascorrendo la quarantena nella Capitale, tra le mura di casa. E considerato il tanto tempo a disposizione, l'ex Liverpool ne ha approfittato per insegnare al piccolo, che gioca nelle giovanili biancocelesti, i trucchi del mestiere. Il centrocampista, che si è operato in artroscopia al ginocchio lo scorso 5 aprile, zoppica ancora vistosamente. D'altronde, per un intervento di questo tipo sono necessari 30-40 giorni di stop. Ecco allora che, tolti in via temporanea i panni del calciatore, Lucas ne ha approfittato per vestire quelli d'allenatore. Il giovane allievo promette davvero bene.

Eriksson racconta la sua Lazio: "Mancini il cervello, Nesta e Nedved i fuoriclasse" - VIDEO

Lazio, Leiva allena il figlio. E Acerbi commenta: "Non ne sbaglia uno" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE