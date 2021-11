Lazio | Leiva e Reina, pranzo rilassante nella popolare Centocelle

Ricaricare le pile e puntare alla gara contro il Marsiglia. Sarà domani il giorno delle prove tattiche per la Lazio di Maurizio Sarri. Lucas Leiva e Pepe Reina hanno scelto un ristorante di via dei Castani, nel popolare quartiere di Centocelle, per un pranzo rilassante. Fra lo stupore dei presenti, i due si sono poi intrattenuti per degli scatti con staff del locale e proprietario. Un modo semplice e rapido per "staccare" dalla lunga serie di gare che la Lazio ha affrontato e dovrà ancora affrontare. Il tutto mentre la Questura di Bergamo, sponda Reina, analizzava le riprese interne dello stadio di Bergamo per trovare i colpevoli del lancio della monetina ai danni proprio del portiere della Lazio. Missione compiuta e daspo ufficializzato nei confronti di tre supporter atalantini.