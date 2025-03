Lazio, Liverani: "Guendo e Rovella sono in debito, impossibile reggere quel ritmo"

TUTTOmercatoWEB.com

La sosta per le nazionali arriva forse al momento giusto in casa Lazio. La squadra di Baroni in queste settimane potrà recuperare le forze e anche analizzare la brutta sconfitta maturata contro il Bologna.

Sul tema ecco il pensiero di Fabio Liverani ai microfoni di Radiosei: "Purtroppo i dubbi che avevamo in queste ultime settimane, quelli che riguardano la stanchezza, sono emersi. La Lazio ha trovato una squadra che oggi va come andava la stessa Lazio ad ottobre e novembre; se non hai un piano B può accadere ciò che è successo ieri"

"La forza della Lazio è sempre stata quella di andare a 200 all’ora, in verticale: questo non va dimenticato ma in certe gare, se capisco che non riesco ad andare come voglio e ad essere produttivo, devo trovare una soluzione".

"Guendouzi e Rovella che sono stati straordinari per 6-7 mesi, adesso si vede che sono un pochino in debito. Non è semplice avere sempre quel ritmo. Dovrebbero essere aiutati da due esterni e dal trequartista, ma non con maglie così larghe. La Lazio ha la forza mentale e fisica di andare a prendere gli avversari e vincere tutti i duelli? Al momento vedo che la squadra arriva in ritardo".