Lazio, lo stadio Olimpico è la tua roccaforte: il rendimento interno nel 2022

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il ritrovato entusiasmo da parte dei tifosi della Lazio si traduce con i numeri dell'affluenza allo stadio Olimpico per le partite casalinghe che sono decisamente importanti in questa prima fase di stagione. Basti pensare che attualmente la formazione di Sarri è al quarto posto per quanto concerne la media spettatori in Serie A con un dato che si attesta intorno alle 44.500 presenze a partita.

Un particolare di non poco conto per la squadra che ne ha beneficiato e non poco visto che su 4 sfide casalinghe ne ha vinte 3 e persa appena 1 contro il Napoli capolista. In generale nell'anno solare 2022 a prescindere dall'affluenza dei sostenitori biancocelesti, l'impianto romano ha comunque portato molto bene alla compagine laziale. Basti pensare che in 17 match sono arrivate appena 3 sconfitte di cui quelle con Milan e Napoli nella passata stagione praticamente a tempo scaduto. Per il resto lo score è decisamente favorevole con 9 affermazioni e 5 pareggi considerando anche Coppa Italia ed Europa League. Un fattore da sfruttare al massimo per poter costruire qualcosa di importante sia in campionato che in coppa nel corso di questa annata.