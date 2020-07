Lazio, Lombardi piace in Serie A: Sampdoria e Fiorentina ci pensano

Non sta passando inosservato lo splendido campionato di Cristiano Lombardi con la maglia della Salernitana. Il calciatore di proprietà della Lazio, è uno dei punti fermi della squadra di Ventura, ma diversi club hanno chiesto informazioni su di lui per la prossima stagione. Stando a quanto riporta Tuttosalernitana.com, Sampdoria e Fiorentina starebbero fortemente pensando a lui per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Le sue probabilità di partenza sarebbero elevate.

