Lecce-Lazio, contro i salentini l'ultima rete di Inzaghi da calciatore

Solo qualche ora separa Lazio e Lecce dallo scendere in campo per il match di questa sera in programma allo stadio Via Del Mare alle 19:30. Una gara importante per i biancocelesti che vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta di sabato contro il Milan. Fu, tra l’altro, proprio contro i salentini che mister Inzaghi siglò la sua ultima rete da calciatore. Come riporta l'Agenzia Ufficiale biancoceleste era il 4 ottobre del 2008 e il tecnico segnò proprio nel finale la rete del pareggio che fissò il risultato sull’ 1-1.

