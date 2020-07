Pulcini: "Botta e risposta con Fabbri? Erano dichiarazioni prive di riferimento a colleghi"

In seguito ad alcune considerazioni sulla nutrizione del responsabile medico Ivo Pulcini, nello specifico sulle bevande energetiche, era arrivata pochi secondi dopo la risposta piccata del nutrizionista Fabbri: "Questione d'invidia". Una dinamica interpretata da molti come un botta e risposta tra i due, soprattutto per questioni di tempistica. Una situazione che lo stesso Pulcini ha però chiarito tramite un post Facebook: "In merito alle notizie apparse su alcuni siti Internet e su alcuni organi di stampa nella giornata di oggi (lunedì, ndr), ci tengo a precisare che le mie considerazioni, (pubblicate su Facebook), avevano e hanno il solo scopo divulgativo e informativo su un argomento scientifico, che interessano tanti amici sportivi e del quale mi occupo da oltre 30 anni. Si può vedere da numerose mie pubblicazioni e in particolare dal mio libro del 1990: “Alimentazione 2000”. Non solo: esse sono prive di qualsiasi riferimento specifico, esplicito e implicito, a colleghi o terze persone, chiamate in causa da siti e organi di stampa, ovviamente a mia insaputa. Ho chiesto la smentita. Grazie, Dr. Ivo Pulcini».